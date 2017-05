கொடநாடு காவலாளி கொலை விசாரணை சரியாகதான் போகுது.. எதுக்கு சிபிசிஐடி விசாரணை.. டிஜிபி கேள்வி

கொடநாடு காவலாளி கொலை வழக்கு விசாரணை சரியானப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று டிஜிபி ராஜேந்திரன் கூறியுள்ளார். அந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட மாட்டாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kodanad murder case will not be transferred to CB-CID, said DGP Rajendran in Chennai.