திமுகவுடன் தேர்தல் கூட்டணியே கிடையாது... திருமாவுக்கு ஜி. ராமகிருஷ்ணன் பதிலடி

திமுகவுடன் மக்கள் பிரச்சனைக்காக மட்டுமே சேருவோமே தவிர தேர்தல் கூட்டணி வைக்கமாட்டோம் என்கிறது மார்க்சிஸ் கட்சி.

English summary

CPM state Secretary G Ramakrishnan said that his party will not join DMK lead alliance.