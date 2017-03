சசிகலாவை உறவினர்கள் கைவிட்டு விட்டனரா?.. ஒரு வாரமாக யாருமே பார்க்கலையாமே??

கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக சசிகலாவை சந்திப்பார் இல்லை. கட்சிக்காரர்கள் என்றில்லை, உறவினர்களும் அவரை சந்திக்க வரவில்லை.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 14:36 [IST]

English summary

One month jail term completed for Sasikala who is in Bengaluru central jail since Feb. 15 as asset case convict.