அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் உங்களோடு வருவார்களா? பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்... ஓபிஎஸ் நம்பிக்கை

ஓபிஎஸ் அணிக்கு மேலும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வர வாய்பிருக்கிறதா என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார் என்று நம்பிக்கையோடு பதில் அளித்தார் ஓபிஎஸ்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former chief minister O.Panneerselvam has celebratated Jayalalithaa’s 69th birthday at R.K. Nagar.