ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலி..தமிழகத்தில் நாட்டு மாடு இனங்களை பாதுகாக்க பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு

தமிழகத்தில் உள்ள நாட்டு மாடு இனங்களான காங்கேயம், பர்கூர், உப்பளஞ்சேரி இன மாடுகளை பாதுகாக்க கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் என நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் தனது பட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Separate budget allocates to protect native cow species in TN Budget: Finanace minister jayakumar today submitted the budget in the tamilnadu assembly