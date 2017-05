திராவிட இயக்கத்தை ஒழிக்க நினைக்கும் பாஜகவை கருணாநிதி விழாவிற்கு எப்படி அழைக்க முடியும்?

திராவிட இயக்கத்தை ஒழிக்க நினைக்கும் பாஜகவை கருணாநிதியின் வைரவிழாவுக்கு எப்படி அழைப்பது? என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

English summary

All parties except BJP invited to Karunanidhi's Diamond Jubilee celebration.DMK working leader Stalin meet press person at Kolathur,he explained that why his party not invite to BJP for Karunanidhi's Diamond Jubilee function.