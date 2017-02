இதுக்காகத்தான் 2வது முறையாக கூவத்தூர் போனாராம் சசிகலா

எம்எல்ஏக்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்ட கூவத்தூர் சொகுசு ரிசார்ட்டுக்கு 2வது முறையாக சசிகலா சென்றது குறித்து பல தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

This is the reason that Sasikala went to Koovathur for 2nd time to meet MLAs in resort.