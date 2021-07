ஆடி அமாவாசை 2021: திருவெண்காடு ருத்ர கயாவை வழிபட்டால் 21 தலைமுறைகளின் பிதுர் சாபங்கள் நீங்கும்

Astrology

மயிலாடுதுறை: ஆடி அமாவாசை நாள் முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுப்பதற்கு ஏற்ற நாள். இந்த நாளில் புனித நீர் நிலைகளில் நீராடி தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டால் முன்னோர்களின் சாபங்கள் நீங்கும். பூர்வ ஜென்ம பாவங்களும் போகும் என்பது நம்பிக்கை. சிலருக்கு சுப காரியங்களில் நடைபெறுவதில் தடை ஏற்பட்டுக்கொண்டிருக்கும். இந்த தடைகள் நீங்க பித்ரு தர்ப்பணம் செய்வது அவசியம். திருவெண்காடு ஸ்ரீ சுவேதாரண்யேஸ்வரர் திருத்தலத்தில் வழிபட்டு ஆடி அமாவாசை நாளில் தர்ப்பணம் அளித்து வழிபட 21 தலைமுறை பித்ரு சாபங்கள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கையாகும். ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி ஆடி 23ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் முக்கிய பித்ரு பரிகாரத்தலங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

சோழ மண்டலத்தில் உள்ள நவக்கிரஹ ஸ்தலங்களில் புதன் கிரகத்திற்கான கோவில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருவெண்காட்டில் அமைந்துள்ளது. இந்தப் பகுதி துவக்கத்தில் வெள்ளைக்காடாக - வெண் மலர்கள் சூழ்ந்த காடாக இருந்திருக்கிறது. அதனால்தான் இத்தலத்திற்குத் திருவெண்காடு என்னும் பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது.

இங்கு இறைவன் பிரம்ம வித்யாம்பிகை சமேத சுவேதாரண்யேஸ்வராக எழுந்தருளியிருக்கிறார். காசிக்கு இணையான சிவ ஸ்தலம் இது. அந்தக் காலத்தில், காசிக்குச் சென்று வரமுடியாதவர்கள், இங்கே சென்று வந்துள்ளனர். இங்கு வழிபடுவோர்க்கு 21 தலைமுறைகளின் பிதுர் சாபங்கள் நீங்கி சகல செல்வங்களும் பெறுவார்கள் என்பதை பக்தர்கள் நம்புவதால் பல மாநிலங்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் இக்கோயிலுக்கு குவிந்தவண்ணம் உள்ளனர்.

Thiruvenkadu Rudra Gaya worship will remove the pitur curses of 21 generations. It is hoped that 21 generations of patriarchal curses will be removed for worshiping at the Thiruvenkadu Sri Swedaranyeswarar Correction on the day of the new moon. As the new moon approaches on August 8, we will learn about the Pitru Remedies.