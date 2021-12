ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழா : முன்பதிவு செய்தால் மட்டுமே தரிசனத்திற்கு அனுமதி - நாமக்கல் கோவில் நிர்வாகம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

நாமக்கல்: ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாமக்கலில் பிரசித்திப் பெற்ற ஆஞ்சநேயர் கோயில் ஒன்று உள்ளது. இங்கு அதிக பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம். ஆனால தற்போது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதால், இது தொடர்பாக பல்வேறு விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில், வருகிற ஜனவரி மாதம் 2ஆம் தேதி இந்தக் கோயிலில் நடக்கும் ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழாவில், பக்தர்கள் கலந்துக் கொள்ள ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு மட்டுமே சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி தரப்படும் என்றும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

According to the temple administration, only those who have booked online at the Namakkal Anjaneyar Temple on the occasion of Anjaneyar Jayanti will be allowed to perform Sami Darshan.