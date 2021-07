சீனாவில் 1,000 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு கொட்டித்தீர்த்த அதிகனமழை - ஜோதிட ரீதியான காரணங்கள்

Astrology

பெய்ஜிங்: சீனாவின் மத்திய ஹெனான் மாகாணத்தின் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் எங்கும் வெள்ளக்காடக காட்சியளிக்கிறது. பல லட்சம் பேர் வீடுகளை இழந்துள்ளனர். அங்கு இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. மழை வெள்ளத்தில் சிக்கி ஏராளமானோர் உயிரிழந்த நிலையில் பலர் மாயமாகியுள்ளனர். அவர்களின் கதி என்னவானது என்பது பற்றி தகவல் வெளியாகவில்லை. இந்த மழை வெள்ளத்திற்கு சூரியன்,செவ்வாய் சேர்க்கை சனி பார்வையால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜோதிடர்கள் காரணம் தெரிவித்துள்ளனர்

சீனாவின் மத்திய ஹெனான் மாகாணத்தில் சனிக்கிழமை மாலை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகுதி வரை, 617.1 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. ஓராண்டுகளில் பெய்ய வேண்டிய மழை மூன்று நாட்களில் பதிவாகியுள்ளது. 1,000 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு பெய்த கனமழை காரணமாக பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன இதில் 25 பேர் இறந்துள்ளனர் என்றும் மேலும் லட்சக்கணக்கானோர் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு ஊடகங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

சுரங்கப்பாதைகள், வீதிகள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் ஏராளமான கட்டிடங்கள் ஆகியவை நீரில் மூழ்கியுள்ளதால் நகரத்தின் பொதுப் போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பிக்குகளுக்கான சரணாலயமான ஷாலின் கோயிலும் கடுமையான வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வெளியாகும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

At least 25 people, including 12 subway passengers, have been killed in the downpour so far, as China’s central Henan province witnesses its heaviest rainfall in a 1,000 years. Astrologers have attributed the floods to Saturn's view of the Sun and Mars