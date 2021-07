உலகம் முழுவதும் வீசும் கொரோனா அலைகள் எப்போது ஓயும்... ஜோதிடர்கள் சொல்வதென்ன

Astrology

மதுரை: கொரோனா முதல் அலை முடிந்தது என்று நினைத்த போது இரண்டாவது அலை வீறுகொண்டு வீசியதில் இந்தியாவில் மட்டும் 4 லட்சம் பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். உலகம் முழுவதும் 18 கோடி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 40 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். கொரோனா இரண்டாவது அலை இந்தியாவில் முடியும் முன்னரே மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் பல நாடுகளில் தொடங்கி விட்டது. இந்த கொரோனா அலை எப்போது ஓயும் என்று பல ஜோதிடர்கள் தங்களின் கணிப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இது மக்களை அச்சுறுத்துவதற்காக அல்ல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவே. எனவே கொரோனாவின் பாதிப்பில் இருந்து மக்கள் தங்களைத் தாங்களே தற்காத்துக்கொண்டால் மட்டுமே தப்பிக்க முடியும்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இருந்தே உலக மக்களை தனது பிடிக்குள் வைத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ். நூற்றுக்கணக்கான நாடுகளில் உயிரிழப்பு மட்டுமல்லாது பொருளாதார இழப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. கோவிட் 19 நாவல் கொரோனா வைரஸ் தற்போது ஆல்பா, பீட்டா, காமா, டெல்டா, டெல்டா பிளஸ் என தொடர்ந்து உருமாற்றம் அடைந்து பல நாடுகளில் பரவி வருகிறது.

டெல்டா வகை வைரஸ்தான் இந்தியாவில் மிக வேகமாக பரவி அதிக பாதிப்புகளையும், உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தியது. இது உலகம் முழுவதும் ஏராளமான நாடுகளில் பரவியுள்ளது. இந்த டெல்டா வகையை தொடர்ந்து தற்போது டெல்டா பிளஸ் வகை கொரோனா பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

Many astrologers have published their predictions as to when this corona wave will subside. Astrologer predecited Covid-19 in its different mutated forms is expected to remain in existence till 2029, though its impact will not continue to be as severe. The situation in India is likely to ease out by August 2021, but the threat of recurrent waves cannot be ruled out till at least 2025. This is not to intimidate people but to create awareness. So people can only escape the effects of the corona if they defend themselves.