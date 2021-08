ஆடி அமாவாசை, ஆடிப்பூரம் நாட்களில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய தடை - தினசரி பூஜைகள் நடைபெறும்

Astrology

சென்னை: கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் 8ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை 11ஆம் தேதி ஆடிப்பூரம் நாட்களில் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வந்து சாமி கும்பிட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார். இந்த நாட்களில் ஆகம விதிப்படி பூஜைகள் நடைபெறும் எனவும் சேகர்பாபு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்துவரும் சூழலில் வருகின்ற 9ஆம் தேதி முதல் 23ம் தேதி வரை ஊரடங்கு தளர்வுகளுடன் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அதிக அளவில் பொது மக்கள் ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்கும் வகையில் வெள்ளி ,சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அனைத்து மத வழிபாட்டு தலங்களிலும் பொதுமக்கள் வழிபாட்டுக்கு மட்டும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் முக கவசம் அணிவது, சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது, கிருமிநாசினி கொண்டு கைகளை சுத்தம் செய்வது என கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் 8 ஆடி அமாவாசை ஆகஸ்ட் 11 ஆடிப்பூரம் நாட்களில் கோயில்களில் பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான கோவில்களில் பொதுமக்கள் வழிபாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆடி அமாவாசையான நாளை கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபட அனுமதியில்லை. கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இரண்டு நாட்கள் பக்தர்கள் வழிபாட்டிற்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆடி அமாவாசை, ஆடிப்பூரம் நாட்களில் ஆகம விதிப்படி கோவில்களில் பூஜைகள் நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆடி அமாவாசை : பித்ரு தர்ப்பணம் கொடுக்க ராமேஸ்வரம் செல்ல முடியாதவர்கள் வீட்டிலேயே வழிபடலாம்

