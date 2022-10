திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தீபாவளி ஆஸ்தானம்..விஐபி தரிசனம் ரத்து..கிரகண நாளில் நடை அடைப்பு

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருமலை: திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தீபாவளி பண்டிகை, சூரிய கிரகண நாட்களில் விஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 25ஆம் தேதி 12 மணி நேரம் கோவில் நடை அடைக்கப்பட உள்ளதால் பக்தர்கள் அதற்கேற்ப திருப்பதி பயணத்தை திட்டமிட்டுக்கொள்ளுங்கள் என தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

ஏழுமலையான் கோவிலில் தினசரியும் பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இலவச தரிசனம் மட்டுமல்லாது சிறப்பு தரிசனம் கட்டண தரிசனங்களின் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தரிசனம் செய்கின்றனர்.

விஐபிக்கள் பிரேக் தரிசனம் மூலம் அரசியல்வாதிகளும், பணக்காரர்களும் வருகை தந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர். அப்போது இலவச தரிசன அறைகளில் சில மணி நேரங்கள் பக்தர்கள் காத்திருப்பார்கள். தீபாவளி பண்டிகை, சூரிய கிரகணம் நாட்களில் விஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட உள்ளதாக திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

தீபாவளிக்குப் பின் திருப்பதி போறீங்களா? சூரிய கிரகணம்..ஏழுமலையான் கோவில் 12 மணி நடை அடைப்பு

English summary

VIP darshan at Tirumala Tirupati Elumalayan temple has been canceled on Deepawali festival and solar eclipse days. The Devasthanam has announced that the temple will be closed for 12 hours on 25th, so devotees should plan their trip to Tirupati accordingly.