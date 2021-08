கனவும் பலன்களும்: விருந்து சாப்பிடுவது போல கனவு கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நன்றாக உறங்கும் பலரும் தினசரியும் ஏதாவது ஒரு கனவு காண்கின்றனர். சிலருக்கு மனதிற்கு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய கனவுகள் வரும். சிலருக்கு எரிச்சலூட்டும் கனவும், சிலருக்கு திகிலூட்டும் கனவுகளும் வரும். சிலரோ ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்வது போல கனவுகள் வரும். எந்தமாதிரியான கனவு வந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

உறங்கும் போது நாம் கண்ட கனவுகளின் நேரத்தை பொருத்து அதன் பயன்கள் அமையும். . பகல் கனவு காண்பவர்களும் உண்டு ஆனால், பகலில் காணும் கனவுகள் பலிப்பதில்லை. அதே நேரத்தில் விடியக்காலை 3.30 - 6.00 மணிக்குள் கண்ட கனவு உடனடியாக பலிக்கும் என்று கனவு சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

திருமணமாகாத பெண்களின் கனவில் வந்தால் விரைவில் அப்பெண்களுக்கு திருமணம் நிகழும். திருமணமான பெண்கள் கனவில் வந்தால் பண வரவு வரும். அப்ஸ்ரஸ் எனப்படும் தேவலோகப் பெண்களை ஆண்கள் தங்களின் கனவில் கண்டால், எதிர்பாராத நன்மைகள் அவர்களுக்கு உண்டாகும். அழகு இல்லாத பெண் ஒருத்தியை, திருமணமாகாத ஒரு ஆண்மகன் கனவில் காணும் பட்சத்தில், அதற்கு நேர்மாறான பலனாகமிகவும் அழகான பெண் அந்த ஆணுக்கு மனைவியாக அமைவாள். மணமாகாத இளம்பெண்களைக் கனவில் கனவு கண்டால், அவளை மணம் முடிக்க போகும் வருங்கால கணவன்,பணக்காரனாக அதிக வசதிபடைத்தவராக இருப்பான் என கொள்ளலாம்.

English summary

Many people who sleep well have a dream of something everyday. For some, dreams come true that bring joy to the mind. Some will have annoying dreams and some will have terrifying dreams. Dreams come true as some people are in danger. Let’s see what kind of benefit comes if any kind of dream comes true.