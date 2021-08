விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு அரசு தடை... சிலையோடு வந்து மறியல் செய்த தொழிலாளர்கள் கைது

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விநாயகர் சிலைகளை விற்பனை செய்வதற்கும், விழாவை உரிய கட்டுப்பாட்டுடன் நடத்தவும் அனுமதி வழங்கக் கோரி சட்டசபை நடைபெறும் கலைவாணர் அரங்கம் முன்பு சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விநாயகர் சிலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வரும் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. தமிழகத்தில் 1.25 லட்சம் இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து, விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட உள்ளதாக இந்து முன்னிணி அறிவித்துள்ளது. கோவையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வர சுப்பிரமணியம் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர், கடந்தாண்டு கொரோனா காரணமாக விநாயகர் சதுர்த்தி விழா மிகவும் எளிமையாக கொண்டாட முடிவு செய்து, ஊர்வலமின்றி நடைபெற்றது.

தற்போது கொரோனா குறைந்து வருவதால் அரசு வர்த்தக நிறுவனங்கள், திரையரங்குகள், பொழுதுபோக்கு இடங்கள், பூங்காக்கள் வழக்கம்போல் செயல்பட அனுமதித்து உள்ளது. இந்த ஆண்டு சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை நடத்த இந்து முன்னணி மாநில நிர்வாக குழு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறினார்.

English summary

Workers of the Ganesha statue have been arrested in connection with a road blockade in front of the Kalavanar Stadium where the assembly is being held, seeking permission to sell the Ganesha idols and conduct the festival with due restraint.