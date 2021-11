கும்ப ராசியில் பயணிக்கும் குருபகவானால் குரு பலம் யாருக்கு - கல்யாண யோகம் கை கூடுமா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருமணத்திற்கு ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஜோதிடர்களைப் பார்த்தாலே முதலில் குரு பலம் வந்து விட்டதா என்றுதான் பார்ப்பார்கள். குருவின் பார்வை, குரு பயணிக்கும் இடத்தை வைத்து குரு பலம் வந்து விட்டதா என்று கூறலாம். குரு பலம் வந்தால் மட்டுமே திருமண யோகம் கை கூடி வரும். புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும். நல்ல வேலை, புரமோசன் என நிறைய சுப காரியங்கள் நடைபெறும்.

குரு பகவான் கால புருஷத்தத்துவப்படி தற்போது 11ஆம் இடமான லாப ஸ்தானத்தில் பயணம் செய்கிறார். ஒருவரின் ராசிக்கு 2, 5, 7, 9, 11ஆம் இடத்தில் கோட்சார குரு வரும் போது, குரு பலம் என கூறுகிறோம். கும்ப ராசியில் உள்ள குரு தனது ஐந்தாம் பார்வையால் மிதுன ராசியையும், ஏழாம் பார்வையால் சிம்ம ராசியையும், ஒன்பதாம் பார்வையால் துலாம் ராசியையும் பார்வையிருகிறார். இந்த பார்வையால் மிதுனம், சிம்மம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பலம் வந்து விட்டது.

அதோடு மேஷ ராசிக்கு ஏழாம் வீடு, தனுசு ராசிக்கு ஏழாம் வீடு, கும்ப ராசிக்கு ஏழாம் வீட்டின் மீதும் பார்வை கிடைப்பதால் குரு பலன் வந்துள்ளது. அதோடு குருவின் பார்வை குடும்ப ஸ்தானத்தின் மீது விழும் ராசிகளான ரிஷபம், கன்னி, கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கும் குரு பலன் வந்துள்ளது.

If you take the horoscope for marriage and look at the astrologers, they will first see if the Guru has come to power. The vision of the Guru can tell whether the strength of the Guru has come by keeping the place where the Guru travels. Marriage yoga will come together only if the Guru is strong. Get the Buddha Blessing. Good work, a lot of auspicious things will happen as a promotion.