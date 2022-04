62 ஆண்டுகளுக்குப்பின் முதல்முறை.. வண்டியூர் தேனூர் மண்டபத்தில் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளும் கள்ளழகர்

Astrology

மதுரை: மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் மிக முக்கிய நிகழ்வான கள்ளழகர் வைகையில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி வரும் 16ஆம் தேதி நிகழ்கிறது. 17ஆம் தேதி வண்டியூர் தேனூர் மண்டபத்தில் கள்ளழகர் எழுந்தருளி மண்டூக மகரிஷிக்கு சாப விமோசனம் அளிக்கிறார். புதுப்பொலிவுடன் காட்சி தரும் நூற்றாண்டு பழமையான தேனூர் மண்டபத்தில் 62 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கள்ளழகர் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி காட்சி தரப்போகிறார்.

சித்திரை திருவிழா என்றாலே மதுரை தான் நினைவுக்கு வரும். மீனாட்சி அம்மன் திருக்கல்யாணம், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் தேரோட்டம், கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த திருவிழாக்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடுவார்கள்.

சித்திரை திருவிழா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சித்திரை திருவிழாவுக்கு மகுடம் சூட்டும் விதமாக கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்திற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

The centuries-old Thenur Mandapam, constructed by King Thirumalai Naicker, will soon spot a new look, as the works taken up by the Hindu Religious Charitable Endowments department a year ago, is close to completion. On the 17th, at the Thenur Mandapam, the Kallazhagar enter up and curses Manduka Maharishi.