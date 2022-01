மண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியற்ற நிலை... விவாகரத்துக்கு ஜோதிட ரீதியான காரணங்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒருவரின் ஜாதகத்தில் களத்திரகாரகன் சுக்கிரன் நல்ல விதத்தில் சுபத் தன்மை பெற்றிருந்தால் 7வது, 8வது இடத்தில் பாவ கிரகங்கள் இருந்தாலும் வாழ்க்கைத் துணை சிறப்பாகவே அமையும். இன்றைக்கு திரை நட்சத்திரங்கள் மட்டுமல்லாது பலரது திருமணவாழ்க்கையிலும் ஒருவித அழுத்தம் காரணமாக மண முறிவு ஏற்படுகிறது. திருமண வாழ்க்கையில் சிக்கல் ஏற்படுவதற்கு ஜாதக ரீதியாக என்ன காரணம் என்று விவாகரத்துக்கு காரணமான கிரகங்களையும் பார்க்கலாம்.

ஜாதகக் கட்டத்தில் 12 வீடுகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு உடையவை. 2, 7, 8 ஆகிய இடங்களும் சுக்கிரன், செவ்வாய், சந்திரன், புதன் போன்ற கிரக அமைப்புச் சேர்க்கையும் திருமண வாழ்க்கைக்கு முக்கியம். ஏழாம் வீட்டில் சூரியன்,சந்திரன்,செவ்வாய் மூவரும் இருந்தால் திருமணவாழ்வு நரக வாழ்கையாகி விடும். இன்றைக்கு மணமுடித்த கையோடு பலரும் கோர்ட் படியேறுகின்றனர். 20 ஆண்டுகள் நன்றாக புரிந்து கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் கூட விவாகரத்து செய்கின்றனர்.

நம்முடைய ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி மிகவும் முக்கியம். ஒருவர் பிறக்கும்போது அந்த நேரத்திற்கான லக்னாதிபதியைப் பார்க்க வேண்டும். அந்த லக்னம் சுபத் தன்மை பெற்று சுப கிரகங்களுடன் சேர்க்கை, சுப நட்சத்திரங்களில் அமர்ந்திருந்தால் அவரது திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும்.

English summary

Astrological Reasons for Marriage Problem and Divorce. ( திருமண முறிவு விவகாரத்து ஜோதிட காரணங்கள்) We can also look at the planets that cause divorce to see what is the horoscope cause of trouble in married life.