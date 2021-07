நெல்லையப்பர் கோவிலில் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 4 வாசல்களும் திறப்பு - பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி

Astrology

திருநெல்வேலி: நெல்லையப்பர் கோயிலில் கடந்த 2004ம் ஆண்டு மூடப்பட்ட வாசல் கதவுகள் 17 வருடங்களுக்குப் பிறகு சிறப்பு பூஜையுடன் இன்று திறக்கப்பட்டன. நீண்ட காலத்துக்குப் பின்னர் திறக்கப்பட்ட வாசல்கள் வழியாக பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சென்று நெல்லையப்பரையும் காந்திமதி தாயாரையும் கண் குளிர தரிசனம் செய்தனர்.

திருநெல்வேலியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நெல்லையப்பர் கோயில், நெல்லையின் அடையாளமாகத் திகழ்கிறது. சிவபெருமானின் பஞ்சசபைகளில் தாமிரசபையாக போற்றப்படுகிறது. இறைவன் நெல்லையப்பராகவும். வேணுவனநாதராகவும் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கிறார். வேதசர்மா என்பவர் சிவன் மீது பக்தி கொண்டவர். ஊர் ஊராக சென்று சேகரித்த நெல்மணிகளை தனது வீட்டிற்கு பக்கத்தில் காயவைத்திருந்தார். அப்போது பெரு வெள்ளத்துடன் மழை பெய்தது. மழை வெள்ளம் நெல்லை அடித்துச் சென்று விட்டால் இறைவனுக்கு எப்படி நைவேத்தியம் படைப்பது என்று கவலைப்பட்டார் வேதசர்மா. அப்போது இறைவன் சிவபெருமான் நெல்லுக்கு வேலி அமைத்தார். நெல்லுக்கு இறைவன் வேலி அமைத்து காத்த காரணத்தால் நெல்வேலி நாதானாக நெல்லையப்பராக போற்றப்படுகிறார். திருநெல்வேலி என்ற பெயரும் ஊருக்கு வந்தது.

நூற்றாண்டுகளைக் கடந்து கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்கும் நெல்லையப்பர் கோயிலில் நடக்கும் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் திருவிழா காலத்தின் ஆனித் தேரோட்டம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து பக்தர்கள் வந்து வழிபடுவது வழக்கம்.

English summary

The gates of the Nellaiyappar Temple, which were closed in 2004, were reopened today with a special pooja after 17 years. Devotees happily walked through the gates that opened after a long time and had an eye-catching vision of Nellaiyapara and Gandhimati mother.