ஆடிப்பூரம் விழா..ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் கோலாகல கொடியேற்றம்..பக்தர்கள் தரிசனம்

விருதுநகர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஆடிப்பூரம் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. வரும் 1ஆம் தேதியன்று தேரோட்டம் நடைபெற உள்ளது. கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமின்றி 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆடிப்பூரம் கொடியேற்ற விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

ஆடி மாதம் பூரம் நட்சத்திரம் சிறப்பு வாய்ந்தது. சைவ ஆலயங்களில் அம்மனுக்கு வளைகாப்பு உற்சவம் ஆடிப்பூரம் நாளில்தான் கொண்டாடப்படும். உலக மக்களை காப்பதற்காக அம்பாள், சக்தியாக உருவெடுத்த தினம் ஆடிப்பூரம் என்று கூறப்படுகிறது. ஆடிப்பூரம் நாளில் சிவ ஆலயங்களில் அன்னைக்கு வளைகாப்பு நடத்துவார்கள். தாய்மை பேறுக்காக தவமிருக்கும் பெண்கள் அன்னைக்கு வளைகாப்பு நடத்துவதற்காக வளையல்களை வாங்கிக் கொடுத்து தங்களுக்கும் விரைவில் வளைகாப்பு நடைபெற வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்வார்கள்.

ஆடிப்பூரம் நாளில்தான் ஆண்டாள் அவதரித்தார் என்பது நம்பிக்கை. ஆண்டாள் அவதார தினத்தை முன்னிட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் ஆடிப்பூர திருவிழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்தநிலையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா தொற்றுபரவலை தடுக்கும் வகையில் திருவிழா நடைபெறவில்லை.

கணவர் ரங்கமன்னாருடன் தாய் வீடு வந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் - சீர்வரிசை கொடுத்த பெரியாழ்வார்

