ஐப்பசி அன்னாபிஷேகம் கோலாகலம் - தஞ்சை பெருவுடையாருக்கு 750 கிலோ சாதத்தால் அபிஷேகம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உயிர்களை படைக்க கூடிய சிவ பெருமான் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அன்னமிடக் கூடிய நாளாக ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி போற்றப்படுகிறது. பவுர்ணமி தினமான நேற்று அனைத்து சிவ ஆலயங்களிலும் அன்னாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. தஞ்சை பெருவுடையாருக்கு 750 கிலோ சாதம் சமைத்து பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற அபிஷேகத்தை பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து பிரசாதம் பெற்றுச் சென்றனர்.

சிவன் கோவில்களில் ஒவ்வொரு பவுர்ணமி நாளிலும் விசேஷ பூஜை நடைபெறுவது வழக்கம். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி நாளில் நடக்கக்கூடிய அன்னாபிஷேகமானது தனித்துவம் வாய்ந்ததாகும். உயிர்களை படைக்க கூடிய சிவ பெருமான் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அன்னமிடக் கூடிய நாளாக ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி போற்றப்படுகிறது.

பொள்ளாச்சி பலாத்கார வழக்கு.. கைதானவர்களுக்கு சாலையோரம் கொடுத்த 'சலுகை..' 7 போலீசார் அதிரடி சஸ்பெண்ட்

ஒவ்வொரு அன்ன பருக்கையிலும் சிவரூபம் உள்ளதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த அன்னத்தை கொஞ்சம் கூட வீணாக்க கூடாது என்பதை உணர்த்தவும், அன்னத்தின் தெய்வீக தன்மையை எடுத்து காட்டவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அன்னாபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. இத்தகைய சிறப்பு பெற்ற அன்னாபிஷேக நிகழ்ச்சி நேற்று புதன்கிழமை அனைத்து சிவன் கோவில்களிலும் நடைபெற்றது.

English summary

The full moon day of the month of aaipasi is celebrated as the day when Lord Shiva, who can create life, gives food to all living beings. Annabhishekam was celebrated in all the Shiva temples on the day of Pournami. Thousands of devotees witnessed the grand anointing of Tanjavore Peruvadiyar by cooking 750 kg of rice and receiving offerings. The full moon day of the month of aaipasi is celebrated as the day when Lord Shiva, who can create life, gives food to all living beings. Annabhishekam was celebrated in all the Shiva temples on the day of Pournami. Thousands of devotees witnessed the grand anointing of Tanjavore Peruvadiyar by cooking 750 kg of rice and receiving offerings.