பிள்ளைகளின் புத்திசாலித்தனமும் திறமையும் அதிகரிக்க..இந்த விசயத்தை செய்யுங்கள்.. வெற்றி தேடி வரும்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எந்த ஒரு விசயத்திலும் வெற்றி பெற புத்திசாலித்தனமும் விரைந்து அறிவுப்பூர்வமாக முடிவெடுக்கும் திறமும் அவசியம். தலைமைப் பதவியில் அமர கூர்மையான புத்தி மற்றும் நல்ல நினைவாற்றல் மிகவும் அவசியம். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், புத்திசாலித்தனத்திற்கும் மூளை சுறுசுறுப்படையவும் சில பரிகாரங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

புதன் கிரகம் புத்திசாலித்தனம், அறிவாற்றல் ஆகியவற்றின் காரணியாகும். புத பகவானின் கருணை இருந்தால், கூர்மையான அறிவாற்றலை பெறலாம். இதனுடன், பிறரை பேச்சால் கவரும் திறனும் அதிகரிக்கும். அபாரம். ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருக்கவும் புத்தி மற்றும் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க, புத பகவானின் அருள் அவசியம்.

புதனுடன் வாழ்க்கையில் வெற்றியைத் தரும் கிரகமான சூரியனையும் வணங்கினால், வாழ்க்கையில் புத்தி கூர்மையினால், உயர் பதவியைப் பெறலாம். புதன் மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கை புதாதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறது. எனவே, வாழ்வில் அனைத்து வேலைகளிலும் வெற்றி பெற, சூரியனையும் புதனுடன் சேர்த்து வழிபடவும்.

Astrology remedies Sharp mind and Increase Your Intelligence: (புத்திசாலித்தனமும் சுறுசுறுப்பும் அதிகரிக்க ஜோதிட பரிகாரங்கள்) Intelligence and the ability to make quick and intelligent decisions are essential to succeed in anything. A sharp intellect and a good memory are essential to hold a leadership position. In astrology, some remedies are prescribed for intelligence and brain activity.