பிள்ளையாருக்கு சிதறுகாய்... தலையில் குட்டி தோப்புக்கரணம் போடுவது ஏன் தெரியுமா

சென்னை: நல்ல காரியத்திற்கு கிளம்பும் போது தடைகள் ஏற்பட்டால் அதை உடைக்க விநாயகரை வணங்கிச் செல்லும் வழக்கமுண்டு. தனக்கு வந்த தடையைத் தேங்காயை வீசி எறிந்ததன் மூலம் தகர்த்தார் விநாயகர். அதன் மூலம் விக்னங்களை தகர்த்த விக்னேஸ்வரர் என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது. சிதறுகாய் உடைக்கும் வழக்கமும் உருவானது.

விநாயகரை வணங்கும் போது தோப்புக்கரணம் போட்டும் தலையில் குட்டிக்கொண்டும் வழிபடுவார்கள்.

இருகைகளையும் முட்டியாகப் பிடித்து வலது கையால் வலது நெற்றி ஓரத்திலும், இடது கையால் இடது நெற்றி ஓரத்திலும் 3 முறை குட்டி அதன் பின் இடது கையால் வலது காதையும், வலது கையால் இடது காதையும் பிடித்து மூன்று முறை தோப்புக் கரணம் செய்து வழிபடுகின்றனர்.

கஜமுகாசூரன் என்ற அசுரனுக்கு முன்பு, தேவர்கள் பயத்துடன் தலையில் குட்டிக் கொண்டனர். அந்த அசுரனை அழித்து, தேவர்களை காப்பாற்றினார் விநாயகர். எனவே விநாயகர் முன்பும் தேவர்கள் பக்தியுடன் தோப்புக்கரணத்தைப் போட்டனர். அந்தப் பழக்கமே நடைமுறைக்கு வந்ததாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

விநாயகருக்கு தோப்புக்கரணம் போடுவது பற்றியும் தலையில் குட்டிக்கொண்டு வழிபடுவது பற்றியும் புராண கதைகள் கூறப்படுகின்றன. விநாயகருக்கு சிதறுகாய் போய் போட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவார்கள்.

English summary

It is customary to worship Ganesha to break down obstacles in the way of good deeds. Ganesha broke the barrier by throwing coconuts. Hence the name Vigneswarar to destroy the Viknas. The custom of breaking the scattering also developed.