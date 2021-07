ஆகஸ்ட் மாதத்தில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்போது சந்திராஷ்டமம் - பரிகாரம் என்ன

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சந்திராஷ்டம நாட்கள் என்றாலே பலருக்கும் மனதில் அச்சம் குடியேறும். சந்திரன் ஜென்ம ராசிக்கு எட்டாவது வீட்டில் மறைவது சந்திராஷ்டம நாளாகும். இந்த நாளில் சிலருக்கு பதற்றமாக இருக்கும். சிலரோ அதிக கோபமாக பேசி பிரச்சினையில் மாட்டிக்கொள்வார்கள். அந்த 2 நாட்களில் பதற்றமோ பயமோ வேண்டாம் சந்திராஷ்டம நாட்களை எளிதில் கடந்து விடலாம்.

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சந்திராஷ்டம நாட்கள் எப்போது என்று எழுதியிருக்கிறோம். சந்திராஷ்டம நாட்களை உங்க டைரியில் குறித்து வைத்துக்கொள்ளலாம். அதற்கேற்ப முன்னேற்பாடுகளை செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

மன கலக்கம் இன்றி மகிழ்ச்சியோடு இந்த நாட்களில் வழக்கமான செயல்களை செய்யலாம். வெல்லம், சர்க்கரை,மிளகு, பால் போன்ற பொருட்கள் பரிகாரத்திற்காக உள்ளது. சந்திராஷ்டம நாட்களை தைரியமாக எதிர்கொள்ளலாம்.

English summary

Here is the table with ready reference to your Chandrashtama days. Chandrashtama days occurs for all Janmarashi or MoonSign when Chandra or Moon transits in the 8th house or Rashi.