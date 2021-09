கணேச சதுர்த்தி 2021: விக்னங்களைப் போக்கும் விநாயகர் தத்துவம் என்ன தெரியுமா

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கணங்களுக்கு தலைவராயிருப்பதால் கணநாதன், கணபதி என்றும் வழிபடுவோரின் விக்கினங்களை அதாவது துன்பங்களைப் போக்குபவராதலின் இவருக்கு விக்னேஸ்வரன் என்றும் அன்புடன் வணங்கப்படுகிறார்.

விநாயகர் என்ற சொல்லுக்கு 'வி' என்றால் இல்லாமை. 'நாயகன்' என்பவர் தலைவன். விநாயகர் என்றால் மேலான தலைவர், தனக்கு மேல் தலைவன் இல்லாதவர் என்று பொருளாகும்.

ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் தாம் அருளிய கணேச பஞ்சரத்னத்துள் அநாயகைக நாயகம் என்று கணபதியைப் போற்றுகின்றார். அநாயக ஏக நாயகம் என்பது தனக்கு மேலோரு நாயகரில்லாமல் தானே ஏக நாயகனாக இருப்பவர் என்பது இதன் பொருள். ஓம் அநீஸ்வராய நம என்னும் மந்திரத்திற்கு - தனக்கு மேல் ஒரு ஈஸ்வரன் இல்லாதவர் என்பதே பொருள்.

