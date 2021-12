வைகுண்ட ஏகாதசி : ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்கு நல்ல செய்தி.. 10 நாட்களும் சொர்க்கவாசல் திறந்திருக்கும்

News

திருமலை: திருமலையில் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு 10 நாட்கள் சொர்க்கவாசல் திறந்திருக்கும் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. மகர சங்கராந்தி முதல் ஏழுமலையான் கோயிலில் நடைபெறக்கூடிய ஆர்ஜித சேவைகளில் பக்தர்களை நேரடியாக அனுமதிக்கவும் தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு செல்வது என்றாலே பக்தர்களுக்கு தனி ஆர்வம் வந்து விடும். ஏழுமலைகள் எப்படி உருவானது என்பது பற்றி ஒரு சுவாரஸ்யமான புராண கதையே உள்ளது. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன், பெரு மழையிலிருந்து மக்களை காக்கும் பொருட்டு கோவர்த்தன மலையை தனது விரலால் தூக்கி, தாங்கிப்பிடித்தார். ஏழு நாட்கள் முடிந்த பின்னர் மலையை கீழே இறக்கி வைத்தார்.

அப்போது கோவர்த்தன மலை, பகவானே உமது விரல் பட்டதை விட உமது பாதம் படவே நான் விரும்புகிறேன். மேலும் என்னை சுமந்த உம்மையும், உமது நாமம் சொல்லி வரும் பக்தர்களையும் நான் சுமக்கும் பாக்யமும் எனக்கு கிட்டச் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தது. உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அப்படியே ஆகட்டும். நீ எண்ணியது நடந்தேறும் என்றார். மறுகணமே ஏழு நாள் கிருஷ்ணர் தாங்கி பிடித்ததாலே அதை நினைவு கூறும் வகையில் கோவர்த்தன மலை ஏழு மலையாக உருவெடுத்தது. ஏழு மலையிலும் பாதம் பணித்து மேல் மலையில் வாசம் செய்தார் ஸ்ரீநிவாசன்.

The Tirumalai Tirupathi temple has decided to allow devotees in the auspicious services to be held at the Ezhumalayan Temple from Makara Sankaranti. The services of Sagaskara Deepa Decoration Service, Arjitha Bramorsavam and Kalyana Utsavam are being conducted only online and it has been decided to make the devotees participate directly.