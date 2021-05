கொரோனா பரவலுக்கு தமிழ் பஞ்சாங்கம் கூறும் காரணம் : மகரம் கும்பம் மீன ராசிகளில் பயணிக்கும் குருபகவான்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தீவிரமாக உள்ளது. கொத்து கொத்தாக வைரஸ் பரவி வருவதற்குக் காரணம் நவ கிரகங்களில் குரு பகவான் ஓர் ஆண்டில் மூன்று ராசிகளில் பயணிப்பதே என்று என்று தமிழ் பஞ்சாங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சார்வரி ஆண்டில் தனுசு, மகரம், கும்ப ராசிகளில் குரு பயணித்தார். தற்போதய பிலவ ஆண்டில் மகரம்,கும்பம், மீன ராசிகளில் குரு பயணிப்பதால் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகம் இருக்கும் என்றும் பிலவ வருட தமிழ் பஞ்சாங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கணிப்பு கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன்பு பஞ்சாங்கத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

ஆயிரக்கணக்கில் இருந்த கொரோனா பாதிப்பு லட்சக்கணக்கான மாறி வருகிறது. தினசரியும் 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவிற்கு பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தினசரியும் மரணமடைந்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்துள்ளது. நாளொன்றுக்கு 35 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த பல மாநிலங்களில் லாக்டவுன் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கடைகளுக்கு செல்வதற்காகவும், வெளியூர் செல்லவும் வண்டிகளில் வலம் வருகின்றனர். கொரோனா பற்றிய அச்சம் மக்களுக்கு இல்லாமல் போதே கொரோனா பரவல் அதிகரிக்க காரணமாகி விட்டது சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். கொரோனா போய் கருப்பு பூஞ்சையும் மக்களை பாதித்து வருகிறது. இந்த நோய் பரவலுக்குக் காரணம் குரு பகவானின் சஞ்சாரமே என்று பஞ்சாங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

According to the Tamil Srinivasan Panchangam prediction the spread of the virus was due to Guru Bhagavan traveling in three zodiac signs Makaram, Kumbam and Meenam in Pilava Tamil varudam.