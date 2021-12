செல்வ வாழ்வு தரும் குபேர கிரிவலம் செல்ல பக்தர்களுக்கு தடை - மனதார வணங்கினாலும் பலன் உண்டு

News

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: குபேர லிங்க கிரிவலம் வருவதற்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் தடை விதித்துள்ளார். கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக இன்றைய தினம் குபேர லிங்கத்தை தரிசனம் செய்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். நேரில் சென்று வணங்க முடியாவிட்டாலும் குபேர லிங்கத்தை மனதார வழிபட்டாலும் பலன் உண்டு.

சிவபெருமானின் பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாக போற்றப்படும் திருவண்ணாமலையில் பவுர்ணமி கிரிவலம் வருவது சிறப்பு. பவுர்ணமி கிரிவலம் தெரியும் அதென்ன குபேர கிரிவலம் என்று யோசிக்கிறீர்களா? குபேர லிங்க கிரிவலம் வலம் வருவதால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாத சிவராத்திரி நாளன்று குபேரன் ஈசனை வணங்கி வலம் வருகிறார் என்பது ஐதீகம். இன்றைய தினம் குபேர கிரிவலம் வரும் தினமாகும். இந்த ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக பவுர்ணமி கிரிவலம் தடை விதிக்கப்பட்டது. படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து பவுர்ணமி நாள் தவிர்த்து பிற நாட்களில் பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து செல்கின்னர். இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டைப் போல இந்த ஆண்டும் குபேர கிரிவலம் வருவதற்கும் குபேர லிங்கத்தை தரிசனம் செய்வதற்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் தடை விதித்துள்ளதால் பக்தர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை கிரிவலம் - எந்த நாளில் கிரிவலம் வந்தால் என்ன நன்மை தெரியுமா

English summary

On December 2nd, 2021 the day of Sivarathri, we will come together with Kubera and worship Kubera Lingam and come to Girivalam and get all the wealth.