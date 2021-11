திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோவிலில் கார்த்திகை பிரம்மோற்சவம் - திருமலையில் என்ன விஷேசம்

News

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோவிலில் கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவம் நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. 4ஆம் தேதி கஜ வாகன சேவையையொட்டி ஏழுமலையான் கோவிலில் இருந்து தங்க காசு மாலையை திருச்சானூருக்கு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

திருமலைக்கு ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய செல்பவர்கள் பத்மாவதி தயாரை தரிசனம் செய்த பின்னரே ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வது வழக்கம். அன்னை மகாலட்சுமி இங்கே பத்மாவதி தயாராக திருச்சானூரில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கிறார்.

திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோவிலில் வருடாந்திர கார்த்திகை பிரம்மோற்சவ விழா 9 நாட்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். இதனை முன்னிட்டு இன்று மாலை 6.30 மணியில் இருந்து இரவு 8.30 மணி வரை யாக சாலையில் புண்ணியாவதனம், ரக்‌ஷாபந்தனம், சேனாதிபதி உற்சவம், அங்குரார்ப்பணம் நடைபெற உள்ளது.

English summary

The flag hoisting ceremony of the month of Karthika is scheduled to begin tomorrow at the Padmavathi Mother Temple in Thiruchanur. On the 4th, a gold garland is taken in procession from the Ezhumalayan temple to Thiruchanur in connection with the Gaja vehicle service.