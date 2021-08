கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா: குருவாயூர் கிருஷ்ணன் கோவிலில் நீண்ட வரிசையில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்

News

oi-Jeyalakshmi C

குருவாயூர்: கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா நாடு முழுவதும் கோலாகலமாகக் கொண்டாப்படுகிறது. கேரளா மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மிகவும் பிரசிதிப்பெற்ற குருவாயூர் கிருஷ்ணன் கோவிலில் இன்று காலை முதலே சிறப்பு பூஜை மற்றும் வழிபாடு நடைபெற்றது. பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

கிருஷ்ணர் நள்ளிரவில் பிறந்ததாக புராண வரலாறுகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. எனவே கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று இரவு வழிபாடு நடத்துவது உகந்தது. கிருஷ்ண ஜெயந்தியன்று சிறுவர் சிறுமிகளை கண்ணன், ராதைபோல வேடமிட்டு ஆராதிப்பது கூடுதல் பலன்களைத் தரும். இப்படி வேடமிடும் குழந்தைகள் புத்திசாலிகளாகத் திகழ்வார்கள் என்பது நம்பிக்கை.

கிருஷ்ண ஜெயந்தி தினமான இன்று ராயப்பேட்டை கவுடியா மடத்தில் உள்ள கிருஷ்ணர் ஆலயத்தில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்ட விக்கிரகத்தை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். இதேபோல், சென்னையின் பல்வேறு இடங்களிலும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் மாட அருகே மக்கள் பலரும் ஆர்வமுடன் வந்து கிருஷ்ணர் சிலைகள் வாங்கி செல்கின்றனர்.

English summary

A special pooja and worship was held at the most famous Guruvayur Krishnan Temple in Thrissur district of Kerala on the occasion of Krishna Jayanthi from this morning. Devotees stood in long queues and performed Sami darshan.