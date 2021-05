சந்திர கிரகணம் 2021: அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் நிகழும் கேது கிரகஸ்த சந்திர கிரகணம் - பரிகாரம் யாருக்கு

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இன்னும் சில நாட்களில் சந்திர கிரகணம் நிகழப்போகிறது. இது விருச்சிக ராசியில் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் கேது கிரஹஸ்த சந்திர கிரகணமாக நிகழ்கிறது. கேது உடன் சந்திரன் இணையும் போது இந்த சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. பொதுவாக சந்திர கிரகணம் பவுர்ணமி நாளில் நிகழ்கிறது. அதே நேரத்தில் எல்லா பவுர்ணமி நாளிலும் கிரகணங்கள் ஏற்படுவதில்லை.

வரும் 26ஆம் தேதி புதன்கிழமை மதியம் 2.17 மணி முதல் இரவு 7.19 மணி வரை மிக நீண்ட சந்திரகிரகணம் நிகழப்போகிறது. இந்தியாவின் முக்கிய பகுதிகளில் இந்த சந்திர கிரகணத்தைப் பார்க்கமுடியும்.

ஒரு ஆண்டில் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை சந்திர கிரகணம் மற்றும் சூரிய கிரகணம் ஏற்படக்கூடும். ஜோதிட சாஸ்திரப்படி சந்திர கிரகணம் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அதன் படி சந்திர கிரகணத்தின் போது கூர்மையான பொருட்களை பயன்படுத்துவது தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள்.

சூரியன் - பூமி - சந்திரன் ஆகியவை ஒரே நேர்க்கோட்டில் வரும்போது, சூரிய ஒளி நிலவில் படாது. அந்த நிகழ்வே சந்திர கிரகணம் ஆகும். சூரிய ஒளி பூமியின் காற்று மண்டலத்தில் பட்டுச் சிதறுவதால் சிவப்பு நிற அலைவரிசை, நிலவின் மேற்பரப்பில் பட்டுப்பிரதிபலிக்கும். அதனால் ஆரஞ்சு நிறத்திலிருந்து ரத்தச் சிவப்பு வரையிலான நிறங்களில் நிலா தெரியும். இதனால் ரத்த நிலா என அழைக்கப்படுகிறது.

English summary

Lunar Eclipse 2021: This year's total lunar eclipse will begin at 2:17 p.m. and end at 7:19 am on May 26. Commonly known as a total lunar eclipse or Purna Chandra Grahan in Tamil. Blood Moon occurs when the Moon moves into the Earth's shadow and reflects a reddish light in the sky.