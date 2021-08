மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூலத்திருவிழா... தினம் தினம் சிவனின் திருவிளையாடல் லீலைகள்

News

மதுரை: பிரசித்தி பெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஆவணி மூலத்திருவிழா இன்று காலையில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. இறைவன் நடத்திய திருவிளையாடல்கள் ஆடி வீதியில் நடைபெற உள்ளது. பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படி பட்டது, நரியை பரியாக்கிய லீலை என தினம் ஒரு திருவிளையாடல் நடைபெறும். 17ஆம் தேதி சுந்தரேஸ்வரருக்கு பட்டாபிஷேகமும் நடைபெற உள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் 12 மாதங்களும் திருவிழா நடைபெறும். இதில் சித்திரை பெருவிழா, ஆடி முளைக்கொட்டு விழா, ஆவணி மூலத்திருவிழா, ஐப்பசி நவராத்திரி விழா போன்றவை சிறப்பு வாய்ந்தவை. மேலும் சித்திரை திருவிழாவில் மீனாட்சி அம்மனுக்கும், ஆவணி மூலம் திருவிழாவில் சுந்தரேஸ்வரருக்கும் பட்டாபிஷேக விழா நடைபெறும்.

ஆவணி திருவிழாவில் தான் சுவாமி நிகழ்த்திய திருவிளையாடல் லீலைகள் நடக்கும். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ஆவணி மூலத்திருவிழா நேற்று காலையில் சுவாமி சன்னதியில் உள்ள கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. கொரோனா பரவலையொட்டி கோவிலில் வருகிற 8ஆம் தேதி வரை பக்தர்கள் அனுமதியில்லை என்பதால் பக்தர்கள் இன்றி அமைதியான முறையில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

Madurai Meenakshi Sundareswarar Temple Aavani Festival 2021 today begins with flag hoisting The Avani Moola festival, the decorated presiding deities of Meenakshi Sundareswarar temple. During the festival, a total of 12 Tiruvilayadals stories centring around various events in the lives of Lord Shiva’s devotees Were performed.