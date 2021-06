திருமணப்பொருத்தம் - மகிழ்ச்சியான மண வாழ்க்கை, பிரிந்த தம்பதியர் ஒன்று சேர என்ன பரிகாரம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பல தம்பதியர் இன்றைக்கு திருமணம் முடிந்து சில மாதங்களில் ஜோதிடரையும், வக்கீலையும் அணுகுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதற்குக் காரணம் என்ன? திருமணத்திற்குப் பிறகு கணவன், மனைவி பிரிந்துவாழக் காரணம் என்ன? என்பதை ஜோதிட ரீதியாகப் பார்க்கலாம். அதற்கான பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

சமுதாயத்தில் நிலவிவரும் பல்வேறு பிரச்சினைகளில் தம்பதியினரின் கருத்துவேறுபாடும் ஒன்றாகும். வாழவும் முடியாமல், மீளவும் முடியாமல் பலரும் மனவேதனையை அனுபவிக்கிறார்கள். இன்றைய கால கட்டத்தில் பொறுமையும், சகிப்புத்தன்மையும் இல்லாததும் மண முறிவுக்கு முக்கிய காரணமாகும்.

திருமணம் என்பது ஒப்பந்தமல்ல என்றும் அது ஒரு சடங்கு என்பதை தற்போதைய தலைமுறையினர் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி, ஈகோ, சகிப்புதன்மையின்மை போன்றவைகளை காலணிகளாக கருதி வீட்டுக்கு வெளியில் விட்டு விட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவர் எனவும் உயர்நீதிமன்ற நிதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The number of couples approaching astrologers and lawyers in the months leading up to their marriage is increasing today. What is the reason for this? What is the reason for husband and wife to separate after marriage? Can be seen astrologically. See also remedies for it.