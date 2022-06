ரிஷப ராசியில் புதன்-சுக்கிரன் கூட்டணி.. சிலரின் தலைவிதியை மாற்றப்போகும் மகாலட்சுமி யோகம்

News

சென்னை:கிரகங்கள் மனதையும் உடலையும் ஆள்கின்றன. புத்தியும் மனமும் சில நேரங்களில் நவகிரகங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் போய்விடுகின்றன என்று ஜோதிடர்கள் சொல்கின்றனர். எனவேதான் உடல்நிலையோ மனநிலையோ சரியில்லை என்றால் ஜாதகத்தை கையில் எடுக்கிறோம். ஒரு கிரகம் மற்றொரு கிரகத்துடன் இணைவதால் ஏற்படும் பலன் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது. இன்னும் சில நாட்களில் புதன் சுக்கிரன் கிரகங்கள் ரிஷப ராசியில் இணைய உள்ளன. இதனால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, புதனும் சுக்கிரனும் மிகவும் முக்கியமான கிரகங்களாக கருதப்படுகின்றன. சுக்கிரன் ஆடம்பரம், பொருள் இன்பம், காதல், திருமண வாழ்க்கை போன்றவற்றின் காரகமாக விளங்குகிறார். அதேபோன்று, புதன் கிரகம் அறிவாற்றல், புத்திசாலித்தனம், தர்க்கம், உரையாடல், தகவல் தொடர்பு மற்றும் பேச்சாற்றலின் காரணியாக கருதப்படுகிறது. எனவே இந்த இரண்டு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் கூட்டணி சேருவது பலருக்கு நன்மையைத் தரும்.

ஜூன் 18 ஆம் தேதி, ரிஷப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார் சுக்கிரன் சுக்கிரன் கிரகம் தன்னுடைய ராசியான ரிஷப ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். அங்கு ஏற்கனவே புதன் கிரகம் உள்ளது. இந்த இரண்டு கிரகங்களின் கூட்டணியால் சிலருக்கு மகாலட்சுமி யோகம் உருவாகும். இந்த யோகம் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையப் போகிறது. யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி ராசிக்காரர்கள் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Mercury-Venus conjuction in Rishabha Rasi: (ரிஷப ராசியில் கூட்டணி சேரும் புதன் சுக்கிரன் கூட்டணி) In a few more days the planets Mercury and Venus will be internet in Rishabha Rasi. Thus we can see which zodiac sign will get the positive benefit.