ஓணம் பண்டிகை: எலியாக பிறந்து சக்கரவர்த்தியாக உயர்ந்த மகாபலியின் கதை

திருவனந்தபுரம்: உலகையை உங்கள் பாதங்களால் அளக்கும் பரந்தாமனே. உங்களுக்கு என்னையே தருகிறேன். மூன்றாவது அடியை என் தலையில் வைத்து அளந்துகொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சிரம் தாழ்த்தி நின்றார் மகாபலி. அவரது தலையில் தன் பாதத்தை வைத்து அழுத்தி பாதாள லோகத்துக்கு அனுப்பினார் மகாவிஷ்ணு. மகாபலியின் தியாகம் அந்த பரந்தாமனை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஆண்டுதோறும் ஒருநாள் மக்களை காண மகாபலிக்கு அனுமதி அளித்தார். ஓணம் பண்டிகை நாளில் மக்கள் ஆடிப்பாடி மகிழ்ச்சியோடு தங்களை காண வரும் சக்கரவர்த்தி மகாபலியை வரவேற்கின்றனர்.

ஓணம் திருவிழா அறுவடைத் திருவிழாவாகவும் கேரளாவில் கொண்டாடப்படுகிறது. உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மலையாள மொழி பேசும் மக்களால் உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்படும் திருவிழா ஓணம் பண்டிகை.

அஸ்தம் நாளில் தொடங்கியுள்ள ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம் கேரளாவில் கொரோனா பரவல் காரணமாக வழக்கமான உற்சாகம் காணப்படவில்லை. வீடுகளுக்குள்ளேயே கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.

English summary

Purana story behind Onam festival. Onam celebrates the visit of King Mahabali to the state of Kerala every year. The festival is celebrated with fervour as King Mahabali is greatly respected by his subjects. King Mahabali is also popularly called Maveli and Onathappan in Kerala.