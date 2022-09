ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022: ஆறு மாதத்திற்கு அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் ராசிக்காரர் யார்?

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ராகுவும் கேதுவும் ஒரு ராசியில் ஒன்றரை ஆண்டுகள் பயணம் செய்வார்கள். மேஷ ராசியில் ராகுவும் துலாம் ராசியில் கேதுவும் பயணம் செய்யும் இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் மூன்று நட்சத்திரங்களில் பயணம் செய்வார்கள். ராகு பகவான் இப்போது பரணி நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கிறார். ராகுவின் பயணமும், கேதுவின் பயணமும் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

ஜோதிடத்தில் கேதுவைக் காட்டிலும், ராகுவுக்கே முக்கியத்துவம் அதிகம் கொடுக்கப்படுகிறது. கரும்பாம்பு என அழைக்கப்படும். ராகு போக காரகன் ஆவார். செம்பாம்பு எனும் கேது மோட்ச காரகன் ஆவர். இவர்கள் எந்த பாவத்தில் அமர்கிறார்களோ அந்த பாவத்தை தாக்கம் அடையச் செய்வர். அதுபோல் இவற்றுடன் இணையும் கிரகங்களின் காரகத்துவங்களிலும் தாக்கம் ஏற்படும்.

நவக்கிரகங்களில் நிழல் கிரகங்களான இராகு - கேதுவுக்கு என தனியாக வீடுகள் ஒதுக்கப்படவில்லை. எந்த வீட்டில் இருக்கின்றனவோ அந்த வீட்டு அதிபதியின் குணத்தை கிரகித்துக் கொள்வர். இவர்கள் மற்ற கிரகங்களைப் போல் அல்லாமல் வக்கிர நிலையிலேயே இராசி மண்டலத்தை வலம் வரக் கூடியவர்கள்.

Rahu ketu peyarchi 2022: Transit of Rahu in Bharani Nakshatra 2022 prediction for 12 zodic signs. Let’s see who are the zodiac signs that will experience wealth with this transit.