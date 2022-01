மகரவிளக்கு : 18ஆம் படி பூஜை கண்டு தரிசித்த பக்தர்கள் - 2040ஆம் ஆண்டு வரை ரிசர்வேசன் ஃபுல்

News

oi-Jeyalakshmi C

பத்தனம் திட்டா: சபரிமலை 18ஆம் படி பூஜைக்கான முன்பதிவானது வரும் 2040ஆம் ஆண்டு வரை முடிந்து விட்டதாக திருவிதாங்ககூர் தேவசம் போர்டு தெரிவித்துள்ளது. மகரவிளக்கு பூஜைக் காலத்தின் முதல் படி பூஜை சபரிமலையில் நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் படிபூஜையை கண்டு தரிசனம் செய்தனர்.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் என்றாலே ஸ்பெஷல் தான் என்பது அனைத்து மதத்தினருக்கும் தெரியும். அங்கு நடைபெறும், மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு, மகர ஜோதி தரிசனம், மாதாந்திர பூஜை மற்றும் படி பூஜை என்று சொல்லப்படும் 18 படிகளுக்கும் நடைபெறும் பூஜையும் சிறப்பு வாய்ந்தது.

இந்த ஆண்டுக்கான மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு பூஜை மற்றும் மகர ஜோதி தரிசனத்திற்காக கடந்த நவம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி நடை திறக்கப்பட்டது. அன்று முதல் நாள்தோறும் 60 ஆயிரம் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வந்தனர். முதல் கட்டமாக கடந்த டிசம்பர் 27ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற பூஜையோடு மண்டல கால பூஜை நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து கோயில் நடை சாத்தப்பட்டது. பின்னர் டிசம்பர் 30ஆம் தேதியன்று மகரஜோதி, மகரவிளக்கு பூஜைக்காக மீண்டும் சபரிமலை சன்னிதான நடைதிறக்கப்பட்டு நித்திய பூஜைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

According to the Travancore Devasam Board, the booking for the Sabarimala 18th Pooja has been completed by 2040. The first step of the Capricorn Pooja period was held at Sabarimala. A large number of devotees witnessed the Padipooja.