சனி பெயர்ச்சி : வக்ர நிவர்த்தியாகும் சனிபகவான் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பு

சென்னை: சனிபகவான் வக்ர நிலையில் இருந்து நிவர்த்தியாகி நேர்கதியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். அக்டோபர் 11 முதல் மகர ராசியில் நேர் கதியில் ஆட்சி பெற்று சஞ்சரிக்கும் சனிபகவானின் பார்வை மீனம், கடகம், துலாம் ராசிகளின் மீது விழுகிறது. சனிபகவானின் சஞ்சாரம் மற்றும் பார்வையால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

சனிபகவான் நீதிமான். சனியைப் போல கொடுப்பாரும் இல்லை சனியைப் போல கெடுப்பாரும் இல்லை என்பார்கள். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சனிபகவான் நல்ல நிலையில் இருந்தால் தொழில் மேன்மையடையும். வருமானம் அதிகரிக்கும். சனிபகவான் சாதகமற்ற இடத்தில் சஞ்சரித்தால் பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.

மகரம், கும்பம் சனிபகவான் ஆட்சி பெற்று சஞ்சரிக்கும் வீடுகள். சனிபகவான் துலாம் ராசியில் உச்சம் பெறுகிறார். மேஷ ராசியில் நீச்சமடைகிறார். கடந்த ஓராண்டும் மேலாக மகர ராசியில் ஆட்சி பெற்று சஞ்சரிக்கும் சனிபகவான் சில மாதங்களாகவே வக்ர நிலையில் பயணம் செய்கிறார். வரும் திங்கட்கிழமையன்று அக்டோபர் 11ஆம் தேதி முதல் வக்ர நிவர்த்தியாகி மீண்டும் நேர்கதிக்கு திரும்புகிறார் சனிபகவான். சனி வக்ர நிவர்த்தி அடைவதால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கப் போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

Sani peyarchi 2021 Sanibagavan is going to travel straight from position. The vision of Saturn ruling in Capricorn falls on Pisces, Cancer and Libra. Let’s see what benefit any astrologer can get from the journey and vision of Saturn.