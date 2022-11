சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023: ரிஷப ராசிக்கு தொழில் சனி..உதயநிதிக்கு அமைச்சராகும் யோகம் வருகிறது?

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் என்ற குரல் எழுந்துள்ளது. நவம்பர் 27ஆம் தேதி 47வது பிறந்தநாள் கொண்டாடுகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின். யோக ஜாதக அமைப்புகள் இருந்தாலும் கோச்சார ரீதியாக கிரகங்களும் சாதகமாக இருந்தால் மட்டுமே பதவிகள் தேடி வரும். ரிஷப ராசியில் பிறந்த உதயநிதிக்கு லாப ஸ்தானத்தில் வீட்டில் குரு அமர்ந்துள்ளார். சனி பகவான் பாக்ய ஸ்தானத்தில் இருந்து தொழில் ஸ்தானமான பத்தாவது வீட்டிற்கு ஜனவரி மாதம் வரப்போகிறார். தொழில் சனியால் பதவி யோகம் உதயநிதிக்கு தேடி வருமா? என்று பார்க்கலாம்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் 1977ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27ஆம் தேதி பிறந்திருந்திருக்கிறார். மேஷ லக்னம் ரிஷப ராசி. உதயநிதி ஜாதகத்தில் ரிஷபம் சந்திரன், மிதுனம் குரு கடகம் செவ்வாய் சிம்மத்தில் சனி கன்னியில் ராகு துலாமில் ஆட்சி பெற்ற சுக்கிரன் விருச்சிகத்தில் சூரியன் தனுசு ராசி புதன் என கிரகங்கள் ராசிகளில் வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன.

மேஷம் லக்னம் ரிஷபம் முதல் தனுசு வரை எட்டு கிரகங்கள் வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன. இந்த யோகம் ஒரு கோடியில் ஒருவருக்குத்தான் இருக்கும் என்பது ஜோதிடர்களின் கருத்தாகும். ஒரு ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் மாலை போன்ற அமைப்பில் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து அமைந்திருப்பது கிரக மாலிகா யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

English summary

November 27th Udayanidhi Stalin birthday. The voice has arisen that Udayanidhi should be minister. Guru bhagan in the 11th house of Rishaba rasi for Udayanidhi . Udayanidhi was born in the zodiac sign of Rishabam. Sani Peyarchi on 17th January 2023. The astrological rule is that he will give a change in position.