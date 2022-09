30 ஆண்டுகளுக்குப் பின் கும்பத்தில் ஆட்சி பெறும் சனிபகவான்..யாருக்கு ஜாக்பாட்? யார் வீட்டில் பணமழை?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொதுவாகவே ஒருவர் 30 ஆண்டுகள் வாழ்ந்ததும் இல்லை..30 ஆண்டுகள் சனி பகவான் ராசி மண்டலத்தை சுற்றி வர 30 ஆண்டுகள் ஆகிறது. நவ கிரகங்களில் சனி பகவான் மெதுவாக நகரும் கிரகம். இரண்டரை ஆண்டு காலம் ஒரு ராசியில் பயணம் செய்வார். சனி பகவான் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். இந்த சனி பெயர்ச்சி சிலருக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை தரப்போகிறது. யாருக்கெல்லாம் ஜாக்பாட் கிடைக்கப்போகிறது என்று விரிவாக பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் நிகழப்போகிறது. சனிபகவான் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார்

இந்த சனி பெயர்ச்சி காலத்தில் சனி தசை ராகு புத்தி, ராகு திசையில் சனி புத்தி நடைபெறுபவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கடகம், சிம்மம், விருச்சிகம், மகரம், கும்பம், மீனம் ஆகிய ராசி, லக்னங்களில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சனிக்கிழமைகளில் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட நன்மைகள் உண

English summary

Sani Peyarchi palan 2023 Who will get jackpot. 30 years is 30 years for Lord Saturn to go around the zodiac sign. Lord Saturn is the slowest moving planet among Nava Graham. He will travel in one Rasi for two and a half years. After 30 years Lord Shani will rule kumbam. This Saturn transit will bring sudden luck to some. Let's see in detail who will get the jackpot.