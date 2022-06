சனியால் ஏற்படும் சங்கடம் தீர வேண்டுமா? சனிக்கிழமை இதை செய்ய மறக்காதீங்க

News

சென்னை: சனிபகவான் நீதிமான். ஒருவருக்கு தண்டனைகள் மூலம் படிப்பினைகளைத் தருவார். சனிபகவான் ஜாதகத்தில் வலுவற்ற நிலையில் இருந்தால் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவார். அதே நேரத்தில் சனி வலிமையாக இருந்தால் மகிழ்ச்சியையும் மன நிம்மதியையும் தருவார். சனிதோஷத்தால் ஏற்படும் பரிகாரம் நீங்க என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

சனிபகவான் நினைத்தால் ஒருவரை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார். ஆணவத்தில் ஆடினால் தலையில் தட்டிவைப்பார். சனியால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் நீங்கவும் தோஷங்கள் நீங்கவும் சில பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டும்.

சனியால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் நீங்க வீட்டில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அதிகரிக்க சனிக்கிழமையன்று சனி யந்திரத்தை வழிபட வேண்டும். இந்த யந்திரத்தை வழிபடுவதன் மூலம் சனி தொடர்பான அனைத்து பிரச்சனைகளும் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.

Sani Dhosham parikaram: (சனிதோஷம் நீங்க சனிக்கிழமை இந்த பரிகாரம் செய்யுங்கள்)Saturday you can try these astrological remedies.The remedy for happiness is to see what you can and cannot do.