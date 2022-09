சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023 : ஏழரை முடிந்தது..நிம்மதி பெருமூச்சு.. வசந்த காலம் வரப்போகிறது!

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கடந்த ஏழரை ஆண்டுகாலமாக கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு அல்லல்பட்டு வந்த உங்களுக்கு விடிவுகாலம் பிறக்கப்போகிறது. முயற்சி ஸ்தானமான மூன்றாம் வீட்டில் சனி அமர்கிறார். ஏழரை சனியில் இருந்து விடுபடுகிறீர்கள். தனுசு ராசிக்காரர்களின் கஷ்டங்களும் துயரங்களும் நீங்கி விடிவுகாலம் பிறக்கப்போகிறது. வாழ்க்கையில் வசந்தம் வீசப்போகிறது.

சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் நிகழப்போகிறது. சனிபகவான் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். தனுசு ராசிக்கு இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் வீட்டு அதிபதியான சனிபகவான் இனி மூன்றாம் வீட்டில் அமர்வதால் உங்களின் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். தைரியம் அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கை கூடும். இளைய சகோதரர்களால் நன்மைகள் நடைபெறும். சிறு பயணங்களினால் பலன் கிடைக்கும்.

சனிபகவான் கும்ப ராசியில் இருந்து உங்கள் ராசிக்கு விரைய ஸ்தானம், ஐந்தாம் வீடான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம், ஒன்பதாம் இடமான பாக்ய ஸ்தானத்தை பார்வையிடுகிறார். கும்ப ராசியில் சஞ்சரிக்கும் 30 மாதகாலமும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, தொழில்,வருமானம் எப்படியிருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி 2023..யாருக்கு சூப்பர்? யாருக்கு ஏழரை சனி? என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்?

English summary

Sani peyarchi palan tamil 2023 Dhanusu Rasi Sani peyarchi palangal sani transit in your 3rd house briging in a lots of ups and down. you can expects financial gain from investment during this period.