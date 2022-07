சனி வக்ர பெயர்ச்சி பலன் 2022: யோக காரகன் சனி பகவானின் பார்வையால் யோகமா? சோகமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபகவான் கர்மகாரகன். ஆயுள்காரகன் என்பதால் சனி பெயர்ச்சி, சனி வக்ர பெயர்ச்சி போன்றவை கவனிக்கப்படுகிறது. அதை வைத்து சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கின்றனர். காலம் பார்த்து செய்யும் காரியம் வெற்றியடையும் என்பது நம்பிக்கை. சனி பகவான் வக்ர கதியில் பயணம் செய்யும் இந்த காலத்தில் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

ஜூன் 5ஆம் தேதியில் இருந்து கும்ப ராசியில் சனி வக்ரமாக பயணம் செய்தாலும் ஜூலை 12ஆம் தேதி வரை சனி வக்ரமாக மகர ராசியில் இருப்பார். ஜூலை 12 முதல் அக்டோபர் 22ஆம் தேதி வரைக்கும் சனிபகவான் மகர ராசியில் வக்ர கதியில் பயணம் செய்வார்.

பிற்பகல் 80.. மிட்நைட் 70.. எடப்பாடி வீட்டிற்கு அடுத்தடுத்து சென்ற கார்கள்! நேற்று இரவு என்ன நடந்தது

ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி பகவான் யோக காரகன் சனி வக்ர பெயர்ச்சியடையும் இந்த கால கட்டத்தில் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சனிபகவான் என்னமாதிரியான பலன்களைத் தரப்போகிறார். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Sani vakra peyarchi 2022: (சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2022 ரிஷப ராசி ) Saturn will be retrograde will continue to do so till October 23. It is going to have some positive as well as negative effects on zodiac signs. Let us know at how it will affect Rishabam rasi.