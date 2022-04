ஆறு கிரகங்கள் நேர் கோட்டில் அணிவகுப்பு... யாருக்கு ஆபத்து - ஜோதிடர்கள் சொல்வதென்ன?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவ கிரகங்கள் இன்றைய சூழ்நிலையில் வரிசையாக அமைந்துள்ளது.இதில் ராகு கேது நிழல் கிரகங்கள். பிற ஏழு கிரகங்களில் சில இணைந்தும் கட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. அதிகாலையில் சூரிய உதயத்திற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக வானத்தின் கிழக்குப் பக்கத்தில் கிரகங்கங்களின் அணிவகுப்பை நாம் வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாம். அதில் நமது கண்களுக்கு வரிசையாக குரு, சுக்கிரன். செவ்வாய், சனி, சந்திரனை பார்க்கலாம். கிரகங்களின் இந்த அணிவகுப்பு நாட்டு மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? அரசியல் தலைவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்தாக முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் சூரிய கிரகணம் நிகழ்ந்தது. அப்போது ஆறு கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் சஞ்சரித்தன. சூரியன், சனி, கேது, குரு, புதன், சந்திரன் ஆகிய கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் இணைந்திருக்க கூடவே சூரிய கிரகணமும் நிகழ்ந்தது. அது மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிடர்கள் அப்போது கணித்தனர்.

ஜோதிடர்கள் சொன்னது போலவே கொரோனா என்ற கொடிய வைரஸ் உலகத்தை தாக்கியது. மக்கள் கொத்து கொத்தாக பாதிக்கப்பட்டனர். பல லட்சம் பேர் உயிரிழந்தனர்.

உலகம் முழுவதும் வீசும் கொரோனா அலைகள் எப்போது ஓயும்... ஜோதிடர்கள் சொல்வதென்ன

Planets line up in the sky: (கிரகங்களின் சேர்க்கையும் உயிரிழப்புகளும்) After 1,000 years, a rare and unique astronomical event will take place during the last week of April when four planets including Venus, Mars, Jupiter and Saturn will align in a straight line in the eastern sky for around one hour before the sunrise