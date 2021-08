ஆடி அமாவாசை: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஐந்து கருட சேவை - கருடவாகனத்தில் கள்ளழகர்

News

oi-Jeyalakshmi C

விருதுநகர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஆடிப்பூரம் திருவிழாவின் ஐந்தாம் நாளான சனிக்கிழமையன்று ஐந்து கருட சேவை நிகழ்ச்சி பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்றது. கோவிந்தா முழக்கமின்றி கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளினார் ஆண்டாள் நாச்சியார். மதுரையை அடுத்த அழகர் கோவிலில் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு கள்ளழகர் கருடவாகனத்தில் எழுந்தருளி சேவை சாதித்தார்.

கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழும் ஊர் என்ற பெருமைக்குரியது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில் இந்த ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் ஆண்டாள் பிறந்த பூர நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு ஆடிப்பூர திருவிழா நடைபெறும்.

ஆடிப்பூர தினத்தில் ஆண்டாள் பிறந்ததாக புராணங்கள் சொல்கின்றன. ஆடி மாதத்தில் சூரியன் கடக ராசியான சந்திரன் வீட்டிலும், சந்திரன், சூரியனின் ராசியான சிம்மத்திலும் சஞ்சரிக்கும் போது பூர நட்சத்திரம் தினத்தில் துளசி மாடத்தினருகில் பெரியாழ்வாரால் தெய்வ குழந்தை கண்டெடுக்கப்பட்டார். ஆடியில் பூரம் நட்சத்திரத்தில் ஆண்டாள் அவதார தினத்தை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் உள்ளிட்ட வைணவ கோயில்களிலும் திருவாடிப்பூரம் 10 நாள் திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகின்றது.

Aadipoora Utsavam Was celebrated in Srivilliputtur from 3rd August, Aadi Amavasai Day 5 of the ongoing well with Pancha Garuda Sevai taking place in the evening.