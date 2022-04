சுபகிருது தமிழ் புத்தாண்டில் பெண் குழந்தைகள் அதிகம் பிறக்கும்..காதல் திருமணம் அதிகம் நடக்குமாம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சுபகிருது தமிழ் புத்தாண்டில் காதல் திருமணங்கள் அதிகம் நடைபெறும் என்று பஞ்சாங்கம் கணித்துள்ளது. இதே போல இந்த ஆண்டில் பெண் குழந்தைகளும் அதிகம் பிறக்குமாம். சுபிட்சங்கள் நிறைய ஆண்டாக சுபகிருது ஆண்டு அமைந்துள்ளது. சுபகிருது என்றாலே நற்செய்கை என்று பொருளாகும். கிரகங்களின் பயணத்தால் இந்த ஆண்டு என்னென்ன நடைபெறும் என்று பொது பலனைப் பார்க்கலாம்.

மங்களகரமான சுபகிருது தமிழ் புதுவருடம் சித்திரை மாதம் 1ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை சிம்ம ராசி, ரிஷப லக்னத்தில் பிறக்கிறது. மேஷ ராசியில் பகவான் சூரிய பகவான் உச்சம்பெற்று சஞ்சரிக்கும் போது மங்களகரமான சுபகிருது வருடம் பிறக்கிறது.

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் 5 நாட்கள் ஜில் மழை - வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

ஆண்டு பிறக்கும் போது கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தைப் பார்த்தால் மேஷ ராசியில் சூரியன், ராகு, புதன், சிம்ம ராசி பூரம் நட்சத்திரத்தில் சந்திரன், துலாம் ராசியில் கேது, மகர ராசியில் சனிபகவான், கும்ப ராசியில் செவ்வாய் சுக்கிரன், மீன ராசியில் குரு என கிரகங்கள் பயணம் செய்கின்றன.

English summary

Tamil Panchangam predicts that more girls will be born and more romantic marriages will take place in the Tamil New Year Subakiruthu Varudam 2022-2023.