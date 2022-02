தை கிருத்திகை: முருகனுக்கு விரதம் இருந்தால் திருமணத்தடை நீங்கும் புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தை கிருத்திகை தினத்தில் விரதமிருந்து முருகனை வணங்கினால் நிச்சயம் கைமேல் பலன் கிடைக்கும். திருமண தடை நீங்கும், பிள்ளை இல்லாத தம்பதியனருக்கு மழலைச் செல்வம் கிடைக்கும் என்பது முன்னோர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இன்று தை கிருத்திகை முருகனை மனதால் நினைத்து வழிபட்டாலும் குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.

மனிதர்களாக பிறந்த அனைவருக்குமே திருமணம் நடைபெற வேண்டும், கடவுள் அருளால் பிள்ளைச் செல்வம் கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். ஏதாவது ஒரு தடையோ, தோஷமோ இருந்தால் இந்த இரண்டுமே அமையாது. முருகன் அருள் இருந்தால் நிச்சயம் தடை நீங்கி சுப காரியம் நடைபெறும் என்பது நம்பிக்கை. தை கிருத்திகை நாளில் முருகனுக்கு விரதம் இருந்தால் அழகன் முருகனைப் போல கணவனும், தமிழ்கடவுள் முருகனைப் போல பிள்ளையும் பிறக்கும் என்பது சத்திய வாக்கு.

உலகம் முழுவதும் பல்வேறு தலங்களில் முருகப் பெருமான் குடிகொண்டிருந்தாலும் தமிழகத்தில் உள்ள அறுபடை வீடுகளான திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், சுவாமிமலை, பழநி, திருத்தணி, பழமுதிர்சோலை என முருகன் ஆலயங்களில் கொண்டாடப்படும் பல்வேறு திருவிழாக்கள், உற்சவங்களில் தைக்கிருத்திகையும் விழாவும் ஒன்று.

English summary

Thai Krithigai: (தை கிருத்திகை விரதம்) If you worship Murugan after fasting on the day of Thai Krithikai, you will definitely get the benefit of the hand. It is the belief of the ancestors that the marriage ban will be lifted and the childless couple will have child wealth.