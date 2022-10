அந்த சூரியன் மண்ணில் இறங்கி வந்தாரோ...திருமலை பிரம்மோற்சவத்தில் தக தகவென ஜொலித்த மலையப்பசுவாமி

News

சென்னை: அலைகடலென திரண்ட பக்தர்கள்.. காணும் இடமெங்கும் கோவிந்தா முழக்கம் என திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த சூரியனே வானத்தில் இருந்து இறங்கி இந்த பூமிக்கு வந்து விட்டாரோ என்று வியக்கும் அளவிற்கு சூரிய பிரபை வாகனத்தில் வலம் வந்தால் மலையப்பசுவாமி.

ஏழுமலையான் கோவில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் ஒன்பது நாட்கள் நடைபெறும் பிரம்மோற்சவத்தின் ஏழாம் நாளான இன்று காலை உற்சவர் மலையப்ப சுவாமிக்கு சூரிய பிரபை வாகன சேவை நடைபெற்றது.

பிரம்மோற்சவம் தொடங்கிய நாள் முதல் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் மலையப்பசுவாமி மாடவீதியில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறார். பிரம்மோற்சவத்தின் 5வது நாளான நேற்றிரவு முக்கிய வாகன சேவையான கருடசேவை உற்சவம் நடந்தது.

English summary

The Annual Salakatla Brahmotsavams are going on in a grand manner at for the last seven days in Tirupathi. Lord Malayappa rode Surya Prabha Vahanam today Morning October 3rd 2022.