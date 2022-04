வைகையில் பெருகிய வெள்ளம்...கள்ளழகரை வரவேற்க தயாராகும் மதுரை - மக்கள் மனங்களில் மகிழ்ச்சி

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தூங்கா நகரமான மதுரை நகரம் குலுங்க குலுங்க சித்திரை திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது. கள்ளழகர் வைகையில் இறங்க வரப்போகிறார். அவரை வரவேற்க வைகையில் பெருவெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. மதுரை வைகை ஆற்றில் ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

சித்ரா பவுர்ணமி நாளில் வானத்தில் முழு நிலவு ஜொலிக்க அதிகாலை நேரத்தில் வைகை ஆற்றில் இறங்குவார் கள்ளழகர். இந்த ஆண்டு பெருமழை பெய்து வைகையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. அணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீரும் மதுரையை வந்தடைந்துள்ளது.

கரூரில் போடாத சாலைக்கு ரூ. 3 கோடி சுருட்டல்... எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் புகார் - 4 பேர் சஸ்பெண்ட்

வைகையில் கரைபுரண்ட வெள்ளம் போல மக்கள் மனதிலும் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பொங்க கள்ளழகர் வருகிற 16ஆம் தேதி மதுரை வைகை ஆற்றில் தங்கப் பல்லக்கில் இறங்கி லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியை காண வரும் பக்தர்களுக்கு வைகை ஆற்றில் குடிநீர், உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Madurai Chithirai festival:( மதுரை சித்திரை திருவிழா வைகை ஆறு) Chithirai Festival is held in the city of Madurai. The Kallazhagar is coming down to Vaigai. The floodwaters have risen to welcome him. Preparations are in full swing on the Madurai Vaigai River.