ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022: யாருக்கு முன்னேற்றம் வரும் யாரெல்லாம் வழி மாற வாய்ப்புள்ளது தெரியுமா?

மதுரை: 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ராகு கேது பெயர்ச்சி நடைபெறும். ராகு கேது பெயர்ச்சி இன்னும் சில மாதங்களில் நிகழப்போகிறது. கிரகப்பெயர்ச்சிகள் நடந்தாலே பலருக்கும் பயம்தான். ஏதாவது பிரச்சினை வந்து விடுமோ என்ற அச்சம் ஏற்படும். ரிஷப ராசியில் உள்ள ராகு மேஷத்திற்கும் விருச்சிக ராசியில் உள்ள கேது துலாம் ராசிக்கும் இடப்பெயர்ச்சியாகப்போகிறார். செவ்வாய் போல ராகுவும் சுக்கிரன் போல கேதுவும் செயல்படுவார்கள். செவ்வாய் சுக்கிரன் வலுவாக இணைந்திருந்தால் நல்ல யோகம் கிடைக்கும். இந்த கிரகப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் யோகமும் பண வரவும் கிடைக்கும் யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

மார்ச் 21ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை வாக்கியப்பஞ்சாங்கப்படி ராகு கேது பெயர்ச்சி நிகழ உள்ளது. ராகு பெயர்ச்சி முக்கியமானது. நீச்சம் பெற்றிருந்த ராகு தற்போது நீச்ச நிலையில் இருந்து பெயர்ச்சியாகிறார். எனவே நிறைய ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றங்களையும் பலக்கு முன்னேற்றங்களையும் தரப்போகிறது.கஷ்டங்களைத் தாண்டி பலருக்கும் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

ராகுவும் கேதுவும் ஓவ்வொரு ராசியிலும் ஓன்றறை ஆண்டுகள் தங்கி சுப அசுப பலன்களைத் தருவார்கள். ஜனன ஜாதகத்தில் ராகு கேது 3, 6, 11 ,ஆகிய இடங்களில் நல்ல பலனை தரக்கூடியவை. ராகு கேதுவுக்கு 3, 7, 11, பார்வைகள் விசேசமானது. ஜாதகத்தில் ராகு- கேது மேஷம், ரிஷபம், கடகம், கன்னி, மகரம், ஆகிய வீடுகளில் இருந்தால் வலுவான யோகம் உண்டு என்று நூல்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ராகு ஆசைக்கு காரகர், கேது மோட்சத்திற்கு காரகர் இவர்களுக்கு ராசி மண்டலத்தில் சொந்த ஆட்சி வீடு கிடையாது இவர்கள் யாருடைய வீட்டில் இருக்கின்றனரோ யாருடைய சாரத்தில் இருக்கிறார்களோ அதனுடைய பலனை செய்வார்கள்.

Rahu kethu peyarchi palan 2022 tamil : ( ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன் 2022 ) The Rahu Ketu shift is scheduled on March 21st,2022 According to the Vakkiya Panchangam, Lord Rahu moves from Rishabam to Mesham on April 12,2022 Tirukanitha Panchangam. Similarly Ketu Bhagavan shifts from Viruchigam to Thulam.